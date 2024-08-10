В Зардабе произошло тяжелое ДТП

- есть погибшие и раненые - ФОТО

На территории Зардабского района Азербайджана произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке автодороги Агсу-Кюрдамир-Имишли, у села Ишыгбагы Зардабского района.

Так, легковой автомобиль марки "VGV U75 Plus" съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП 2 человека погибли и 6 получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в Зардабскую центральную районную больницу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!