https://news.day.az/society/1681035.html В Зардабе произошло тяжелое ДТП - есть погибшие и раненые - ФОТО На территории Зардабского района Азербайджана произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке автодороги Агсу-Кюрдамир-Имишли, у села Ишыгбагы Зардабского района.Так, легковой автомобиль марки "VGV U75 Plus" съехал с дороги и опрокинулся.
В Зардабе произошло тяжелое ДТП - есть погибшие и раненые - ФОТО
На территории Зардабского района Азербайджана произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке автодороги Агсу-Кюрдамир-Имишли, у села Ишыгбагы Зардабского района.
Так, легковой автомобиль марки "VGV U75 Plus" съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП 2 человека погибли и 6 получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в Зардабскую центральную районную больницу.
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