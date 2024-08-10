На горячую линию МЧС "112" поступила предварительная информация о пожаре в жилом доме по улице Магсуда Ализаде в Наримановском районе города Баку.

Как сообщает Day.Az, в связи с этой информацией по вызову были привлечены соответствующие спасательные силы МЧС.

Пожар к настоящему времени потушен подразделениями пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в 16-этажном жилом доме. В результате пожара сгорели 5 счетчиков и приборная панель лифта. Также сгореда передняя часть легкового автомобиля марки Mitsubishi, припаркованного в гараже здания.

Десять жителей здания были эвакуированы. Два человека были доставлены в больницу с диагнозом отравление.

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