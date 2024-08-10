Завтра в Баку будет ветрено

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, местами дожди, преимущественно без осадков. В первой половине дня в некоторых местах ожидаются дожди и грозы. Умеренный северо-западный ветер периодически будет усиливаться.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью будет 20-24°, днем 30-34° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-75%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы. Преимущественно в горных и предгорных районах ожидаются ливни и град. Ночью и утром местами будет туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° градусов тепла, в горах - ночью 10-15°, днем 16-21° тепла.

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