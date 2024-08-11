https://news.day.az/society/1681271.html Страшное ДТП в Бейлагане, есть погибший и раненые
Страшное ДТП в Бейлагане, есть погибший и раненые
В Бейлагане произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на автодороге Бейлаган-Дашбурун столкнулись два легковых автомобиля.
В аварии погиб Ханкишиев Габиль Дедекиши оглу, пострадали Каримов Имамгулу Асад оглу, Гулиев Ага Тевеккюль оглу, Гусейнов Шахрияр Иман оглу и Фарзалиев Эльвин Салман оглу.
Пострадавшие госпитализированы в Бейлаганскую центральную районную больницу.
По факту в районном отделе полиции проводится расследование.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре