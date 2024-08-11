есть погибший и раненые

В Бейлагане произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на автодороге Бейлаган-Дашбурун столкнулись два легковых автомобиля.

В аварии погиб Ханкишиев Габиль Дедекиши оглу, пострадали Каримов Имамгулу Асад оглу, Гулиев Ага Тевеккюль оглу, Гусейнов Шахрияр Иман оглу и Фарзалиев Эльвин Салман оглу.

Пострадавшие госпитализированы в Бейлаганскую центральную районную больницу.

По факту в районном отделе полиции проводится расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!