Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 12 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 31-36° тепла, атмосферное давление - 755 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 60-70 %, днем 45-50 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные дожди и грозы. В горных и предгорных районах возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 32-37° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 19-24° тепла.