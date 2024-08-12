Какой будет погода в Баку завтра?
Обнародован прогноз погоды на 13 августа.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове облачно, преимущественно без осадков.
Однако ночью и утром в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, грозы. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 30-35° тепла, атмосферное давление повысится с 755 мм рт. ст до 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-80 %, днем 50-60%.
В районах Азербайджана местами переменные дожди, грозы, в горных и предгорных районах ливневого характера, прогнозируется град. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.
Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 28-33° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла.
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