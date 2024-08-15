Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам дорожного движения.

Как сообщили Day.Az в управлении, водителей призвали к бдительности в связи с наблюдаемыми на территории страны погодными условиями.

"По информации Национальной гидрометеорологической службы, дождливая погода, наблюдавшаяся в последние дни в ряде регионов страны, особенно в горных и предгорных районах, сохранится и в ближайшие дни.

ГУГДП в связи с данным предупреждением призывает участников движения соблюдать правила безопасности с целью предотвращения возможных аварий на дорогах, особенно водителей, путешествующих на личных автомобилях в горные и предгорные районы, а также осуществляющих пассажирские перевозки, минимизировать скорость в неблагоприятную погоду, учитывать дорожные условия, соблюдать безопасную дистанцию во время движения и воздерживаться от выезда на дорогу на неисправных транспортных средствах", - говорится в обращении.

Отметим, что недавно в результате тяжелого ДТП в Шеки погибли два человека.

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