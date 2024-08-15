На этом водопроводе исправлен сбой в подаче воды

Ремонтно-восстановительные работы водопровода Огуз-Габала завершены 15 августа в 6 часов утра.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сообщил руководитель пресс-службы Объединенной службы водоснабжения крупных городов, входящих в Агентство государственных водных ресурсов Азербайджана Джейхун Мусаоглу.

"В настоящее время начаты работы по заполнению водопровода и запуску скважин. Подробная информация будет предоставлена в ближайшее время", - подчеркнул он.

Отметим, что до этого в пяти районах Баку были ограничения в подаче воды.

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