Какой будет погода в пятницу?
Обнародован прогноз погоды на 16 августа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Во второй половине дня северо-восточный ветер сменится умеренным северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 25-29° тепла. В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы.
В отдельных местах ливни, град. Ночью и утром иногда будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 25-29° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 15-19° тепла.
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