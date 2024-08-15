Какой будет погода в пятницу?

Обнародован прогноз погоды на 16 августа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Во второй половине дня северо-восточный ветер сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 25-29° тепла. В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы.

В отдельных местах ливни, град. Ночью и утром иногда будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 25-29° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 15-19° тепла.

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