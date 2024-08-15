Останки еще двух шехидов преданы земле на Абшероне

Отечественная война 2020 года всего за 44 дня положила конец почти тридцатилетней оккупации земель Азербайджана. Помимо освобождения территорий, она также позволила пролить свет на доселе неизвестную судьбу некоторых пропавших без вести лиц.

Как сообщает Day.Az, на Абшероне в четверг проводили в последний путь шехидов, числившиеся в списках пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, - военнослужащего Гусейнова Джаваншира Аршад оглу и гражданское лицо Ширинова Таира Ширин оглу.

Останки шехидов из Объединения патологической анатомии Министерства здравоохранения были доставлены в их дома в селе Масазыр и переданы членам их семей. Там же прошла церемония прощания. Был совершен джаназа-намаз, прочитаны молитвы за упокой душ всех шехидов.

На церемонии похорон, которая состоялась на Шехидляр хиябаны в поселке Мехдиабад Абшеронского района, был озвучен лозунг "Шехиды не умирают, Родина неделима", прочитаны молитвы. Останки Дж.Гусейнова и Т.Ширинова были преданы земле под звуки государственного гимна Азербайджана и оружейного залпа.

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