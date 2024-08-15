В Мехдиабаде простились с шехидами Первой Карабахской войны

Военнослужащие Эльман Гусейн оглу Джамалов и Абульфаз Абульфат оглу Абилов, считавшиеся пропавшими без вести в Первой Карабахской войне и личности которых были идентифицированы, похоронены на Шехидляр хиябаны в поселке Мехдиабад Абшеронского района.

Как сообщает Day.Az, останки шехидов из Объединения патологической анатомии Министерства здравоохранения были доставлены в их дома в городе Баку и переданы членам их семей. Там же прошла церемония прощания. Был совершен джаназа-намаз, прочитаны молитвы за упокой душ всех шехидов.

Выступившие рассказали о короткой и славной жизни шехидов. Было сообщено, что военнослужащий Эльман Джамалов погиб 25 января 1992 года в ходе тяжелых боев вокруг села Дашалты города Шуша. Другой военнослужащий Абульфаз Абилов, возвысился на вершину шехидства 1 января 1994 года в селе Ашагы-Сейид Ахмедли Физулинского района.

Под звуки государственного гимна Азербайджана в исполнении военного оркестра на Шехидляр хиябаны в поселке Мехдиабад были преданы земле останки шехидов. Были прочитаны молитвы, дан оружейный залп. Членам семей шехидов был вручен трехцветный флаг Азербайджана, которым был покрыт гроб.

В церемонии похорон приняли участие представители органов исполнительной власти Абшеронского, Бинагадинского и Джебраильского районов, руководители правоохранительных органов, коллективы управлений, предприятий и организаций, представители общественности, семьи шехидов, ветераны войны и жители поселка.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!