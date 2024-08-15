Вниманию водителей

- на этой дороге будет частично ограничено движение

На одном из участков дороги аэропорт-Мардакян-Загульба движение будет частично ограничено.

Как сообщает Day.Az, в связи со строительством нового пешеходного перехода на 3-м км автодороги аэропорт-Мардакян-Загульба сегодня с 22:00 до 01:00 16 августа на указанном участке по полосам, на которых ведутся работы, движение транспортных средств будет частично ограничено (движение полностью перекрываться не будет).

Водителей просят быть внимательными на этом участке дороги в указанные часы, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.

Отметим, что недавно Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана (NİİM) обратился к гражданам в связи с дорогами, движение по которым ограничено и которые ремонтируют сейчас в Баку.

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