В поселке Амирджан похоронен еще один шехид

В поселке Амирджан Сураханского района Баку простились с шехидом Джамаледдином Ибад оглу Ибрагимовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, останки шехида были захоронены на местном кладбище.

На похоронах присутствовали родственники погибшего, должностные лица Исполнительной власти района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Джамаледдин Ибрагимов считался пропавшим без вести в 1994 году в боях в направлении села Юхары Сейидахмедли Физулинского района.

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