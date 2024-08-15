В Барде простились с шехидом Тараной Зейналовой

В Бардинском районе простились с гражданским лицом Тараной Зейналовой, считавшейся пропавшей без вести во время Первой Карабахской войны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в церемонии похорон, состоявшейся на Бардинском городском кладбище, приняли участие жители района, руководители и сотрудники Исполнительной власти Бардинского и Кяльбаджарского районов, правоохранительных органов, представители общественности. После церемонии прощания останки Т.Зейналовой были преданы земле.

Отметим, что Тарана Давуд гызы Зейналова родилась в 1970 году в селе Чобангерекмез Кяльбаджарского района. 1 марта 1993 года она пропала вместе с тремя братьями на территории под названием "тоннель" в направлении села Гамышлы Кяльбаджарского района. Ее останки были обнаружены в селе Малыбей Лачинского района.

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