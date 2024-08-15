Волонтеры COP29 провели акцию уборки под названием "Активисты переработки"

15 августа волонтеры COP29 провели очередную акцию по уборке в одном из парков в поселке Бакиханов Сабунчинского района города Баку под названием "Активисты переработки". В ходе акции волонтеры очистили территорию парка и передали собранные бытовые отходы на переработку в ОАО "Təmiz Şəhər" ("Чистый город").

Как сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе Азербайджанской операционной компании COP29, в рамках экологической акции волонтеры провели просветительскую беседу с отдыхающими в парке жителями о важности соблюдения общественной чистоты и оздоровления экологического состояния городских парков.

Волонтеры также проинформировали жителей о конференции COP29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку, и ответили на интересующие их вопросы.

Экологическое мероприятие продолжилось ознакомлением с деятельностью по управлению отходами ОАО "Təmiz Şəhər". Собранные в рамках акции более 230 килограммов различных видов твердых бытовых отходов были переданы волонтерами на завод по сортировке твердых бытовых отходов для дальнейшей переработки. Волонтеры, посетившие предприятие, получив полезную информацию о методах надлежащего управления отходами, современных системах переработки и тенденциях, смогли наглядно наблюдать за процессами сортировки, размещения и обезвреживания отходов.

Отметим, что данная инициатива является частью устойчивой деятельности волонтеров COP29, направленной на повышение осведомленности общественности о проблемах изменения климата и путях их решения, а также о роли коллективной и совместной деятельности в этом направлении.

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