Летняя школа в Физули – праздничная церемония открытия - ФОТО
В Центре детского творчества имени Курмангазы в городе Физули состоялась церемония открытия проекта "Летняя школа в Физули", сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов.
Представитель министерства культуры и координатор летней школы Рафига Бахшиева рассказала о цели проекта и запланированных мероприятиях, выразив благодарность всем учреждениям, поддержавшим летнюю школу.
Главная цель проекта, организованного министерством культуры при поддержке министерства науки и образования, а также Специального представительства Президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, является организация в период летних каникул познавательного и увлекательного досуга для вернувшихся в родной край физулинских школьников. К проекту присоединились и учащиеся полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека, подаренной президентом Республики Узбекистан.
Коллектив Центра детского творчества имени Курмангазы исполнил литературно-художественные композиции на азербайджанском и казахском языках, были представлены мугамы и танцы двух народов, образцы казахского фольклора, музыкальные номера. Для школьников проведены уроки рисования, мастер-классы по резьбе по дереву и увлекательные игры.
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