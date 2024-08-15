В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1 2024 года, который пройдет в Баку, на дорогах столицы продолжаются монтажные работы.

Как сообщает в четверг Day.Az, с 22:00 15 августа до 06:00 утра 18 августа в связи с установкой надземного пешеходного перехода от парка "Сахиль" к библиотеке Ахундова будет ограничено движение транспорта в нижеуказанные часы на участке улицы Хагани от пересечения улицы Хагани-Бюльбюль и Хагани - проспект Рашида Бейбутова.

"Точное время ограничения движения:

С 22:00 15 августа до 06:00 16 августа

С 22:00 16 августа до 06:00 17 августа

С 22:00 17 августа до 06:00 18 августа

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет 13-15 сентября 2024 года. Операционная компания "Бакинское городское кольцо" благодарит водителей за понимание", - говорится в сообщении компании.