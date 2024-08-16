В Сиязане арестован мужчина за выращивание конопли
В Сиязанском районе арестован подозреваемый в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества, передает Day.Az.
Как сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сиязанского районного отдела полиции, был обнаружен 41 куст конопли весом 81 килограмм, выращенный местным жителем Мирзафаром Рамазановым, и один килограмм марихуаны.
По факту возбуждено уголовное дело, решением суда М.Рамазанов арестован в качестве подозреваемого.
Отметим, сотрудники Шекинского городского отдела полиции провели операции против лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие и боеприпасы, а также занимающихся продажей и выращиванием наркотических средств.
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