В Сиязане арестован мужчина за выращивание конопли

В Сиязанском районе арестован подозреваемый в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества, передает Day.Az.

Как сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сиязанского районного отдела полиции, был обнаружен 41 куст конопли весом 81 килограмм, выращенный местным жителем Мирзафаром Рамазановым, и один килограмм марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда М.Рамазанов арестован в качестве подозреваемого.

Отметим, сотрудники Шекинского городского отдела полиции провели операции против лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие и боеприпасы, а также занимающихся продажей и выращиванием наркотических средств.

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