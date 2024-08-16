https://news.day.az/society/1682272.html В Баку возобновлена подача воды
В Баку возобновлена подача воды
Водопровод Огуз-Габала-Баку полностью заполнен, и вода поступает в Баку.
Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сообщили в Джейранбатанском управлении водоснабжения Службы водоснабжения крупных городов Госагентства водных ресурсов Азербайджана.
Как сообщалось ранее, сегодня со второй половины дня водоснабжение будет восстановлено по прежнему графику.
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