Гейдар Мамедов раскрывает число уголовных дел об экологических правонарушениях

До текущего периода 2024 года возбуждено 84 уголовных дела об экологических правонарушениях и обеспечено возмещение материального ущерба в размере 1 миллиона 310 тысяч 340 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики Гейдар Мамедов во время научно-практической конференции на тему "Экологические водные правонарушения, способствующие изменению климата", проходящей сегодня в Нахчыване.

Говоря о систематических мерах, принимаемых прокуратурой Азербайджана в области обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды правовыми средствами, заместитель генпрокурора рассказал о принятой Генеральной прокуратурой концепции "Штрафной парк - месть природы" в области охраны окружающей среды, восстановления экологии.

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