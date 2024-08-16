https://news.day.az/society/1682296.html В Сумгайыте взорвалась граната - есть погибший - ОБНОВЛЕНО
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в Сумгайытской городской прокуратуре проводится расследование по факту того, что 16 августа примерно в 11 часов Сергей Валентинович Трухин (1958 г.р.) скончался от ранений, полученных в результате взрыва ручной гранаты в его квартире в Сумгайыте.
В Сумгайыте взорвалась граната - есть погибший - ОБНОВЛЕНО
По факту гибели человека в результате взрыва проводится расследование.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в Сумгайытской городской прокуратуре проводится расследование по факту того, что 16 августа примерно в 11 часов Сергей Валентинович Трухин (1958 г.р.) скончался от ранений, полученных в результате взрыва ручной гранаты в его квартире в Сумгайыте.
11:17
В Сумгайыте произошел взрыв.
Как передает Day.Az, взрыв произошел в жилом доме.
Сообщается, что граната взорвалась в руках одного человека, он погиб.
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