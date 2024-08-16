В Сумгайыте взорвалась граната

По факту гибели человека в результате взрыва проводится расследование.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в Сумгайытской городской прокуратуре проводится расследование по факту того, что 16 августа примерно в 11 часов Сергей Валентинович Трухин (1958 г.р.) скончался от ранений, полученных в результате взрыва ручной гранаты в его квартире в Сумгайыте.



11:17

В Сумгайыте произошел взрыв.

Как передает Day.Az, взрыв произошел в жилом доме.

Сообщается, что граната взорвалась в руках одного человека, он погиб.

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