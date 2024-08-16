Назначен первый замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана

Рашад Сахиль оглу Исмаилов назначен первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, Рашад Исмаилов сегодня был представлен коллективу министерства.

До этого назначения он занимал должность руководителя Аппарата Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!