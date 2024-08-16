https://news.day.az/society/1682304.html Назначен первый замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана
Назначен первый замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана
Рашад Сахиль оглу Исмаилов назначен первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az, Рашад Исмаилов сегодня был представлен коллективу министерства.
До этого назначения он занимал должность руководителя Аппарата Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре.
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