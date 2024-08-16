В Джебраиле обнаружили сотни мин

В настоящее время на территории села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района продолжаются работы по разминированию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сказано во время ознакомления Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов с операциями по разминированию, проводимыми в Джебраильском районе.

Было отмечено, что за 6 месяцев текущего года группой было очищено 229 205 квадратных метров из 313 528.

Было подчеркнуто, что 20 415 кв.м были очищены вручную, 208 790 кв.м - с использованием собак, а 226 100 кв.м - механическим методом.

Обнаружено 327 мин (127 - противопехотные и 200 - противотанковые).

Отметим, что недавно была обнародована еженедельная информация (05 августа 2024 - 11 августа 2024 г.) об операциях по разминированию, проводимых Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на освобожденных от оккупации территориях страны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!