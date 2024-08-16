Порадует ли погода нас завтра?

Обнародован прогноз погоды на 17 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, но днем ожидается небольшая пасмурность. Юго-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 28-32° тепла, атмосферное давление составит 760 мм рт.ст, относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана местами переменные дожди, грозы, в отдельных местах ливневого характера, возможен град. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром временами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 15-19° тепла.

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