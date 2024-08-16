В Барде пресечена попытка сбыта наркотиков

В результате операции, проведенной сотрудниками Бардинского районного отдела полиции, был задержан Фарид Мамедов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

У задержанного было обнаружено более 4 кг марихуаны.

Выяснилось, что Ф.Мамедов приобрел наркотик при посредничестве гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием, и доставил его на территорию страны с целью сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.