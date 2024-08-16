https://news.day.az/society/1682313.html В Барде пресечена попытка сбыта наркотиков
В Барде пресечена попытка сбыта наркотиков
В результате операции, проведенной сотрудниками Бардинского районного отдела полиции, был задержан Фарид Мамедов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
У задержанного было обнаружено более 4 кг марихуаны.
Выяснилось, что Ф.Мамедов приобрел наркотик при посредничестве гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием, и доставил его на территорию страны с целью сбыта.
По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.
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