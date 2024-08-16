Наркокурьер пытался скрыться от полиции на трассе Алят - Астара

На стационарном посту Главного управления Государственной дорожной полиции (ГДП), расположенном на трассе Алят - Астара, водитель автомобиля KIA, проигнорировав поданный сотрудником ГДП знак остановиться, продолжил движение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники полка дорожно-патрульной службы (ДПС) задержали жителя Лянкяранского района Фаига Исаева за неповиновение законному требованию стража порядка.

В ходе расследования было установлено, что Ф.Исаев управлял машиной в состоянии наркотического опьянения и перевозил наркотики в арендованном им автомобиле. Так, при осмотре транспортного средства в нем были обнаружены и изъяты в отдельных упаковках наркотики (общим весом около двух килограммов).

Мужчина, арендовавший автомобиль с целью незаконного оборота наркотиков, был доставлен в соответствующий территориальный орган внутренних дел.

По данному факту ведется следствие.