В Баку пройдет конференция метрополитенов мира

Между ЗАО "Бакинский метрополитен" и "Metro İstanbul" подписан меморандум о взаимопонимании относительно решения организационных вопросов первой международной конференции метрополитенов мира, которая пройдет в Баку в 2025 году.

Как сообщает в пятницу Day.Az, документ подписали председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов и генеральный директор "Metro İstanbul" Озгюр Сой.

После церемонии подписания председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов отметил, что в последние годы братские отношения Азербайджана и Турции вышли на качественно новый уровень. Взаимодействие между Бакинским метрополитеном и Стамбульским метро интенсивно продолжается с 2015 года. Основными направлениями были обмен опытом в области человеческих ресурсов, новых технологий, технического обслуживания, ухода и ремонта. Достигнутые успехи затем могут быть перенесены на новую плоскость с привлечением других мегаполисов мира.

Он сказал, что будет проведена работа над совместными планами по превращению этой конференции в самую успешную платформу для всех метрополитенов в будущем.

Глава "Metro İstanbul" Озгюр Сой отметил, что верит в будущий успех мероприятия. Он заявил, что вместе метрополитены двух братских стран могут предоставить новую и успешную платформу для метрополитенов всего мира.

Озгюр Сой отметил, что с точки зрения богатого опыта Бакинского метрополитена и качественного технического обслуживания, организационных вопросов, технологических инноваций, применяемых в Стамбульском метро, более широкого распространения развивающихся потенциальных производственных возможностей азербайджанских и турецких предприятий, будет стимулом для развития совместных проектов.

В то же время он выразил уверенность в том, что этот проект послужит мостом между производителями и метрополитенами.

Затем состоялась презентация мероприятия для СМИ. Было отмечено, что в начале 2024 года между Бакинским и Стамбульским метрополитенами был начат обмен мнениями и опытом вокруг выдвинутой идеи и проведены обсуждения по организационным вопросам. Мероприятие было решено назвать "Метроконнект" (MetroConnect). Была достигнута договоренность о проведении первого мероприятия в Баку. После первого мероприятия будет обсуждаться место и дата проведения следующей конференции.

На основе проведенных исследований стало ясно, что в этой области необходимо совместное решение наиболее важных для метрополитенов вопросов и проблем, обсуждение перспектив, инноваций, в частности инновационных предложений.

Особое место в повестке дня конференции займут вопросы строительства, сборки и ремонта вагонов, последние достижения в области устройств, оборудования и систем метрополитена, инновационных технологий, роль искусственного интеллекта, основные проблемы при ремонте и обслуживании, включая стандарты и безопасность, обмен опытом в области удовлетворенности пассажиров, достижения в области научных исследований и др.

Учитывая интерес конференции не только для метрополитенов, но и производителей, а также научно-исследовательских и образовательных учреждений, планируется организация выставки и экскурсий по инновациям, применяемым в Бакинском метрополитене, другим вопросам, имеющим важное значение для метрополитенов.

На конференции также будут представлены производители и специалисты в области науки, образования и исследований. В Баку будут созданы условия для дискуссий, двусторонних встреч, открытых платформ для различных организаций в интересах всех участников. Мероприятие продлится два дня и будет состоять из нескольких дискуссионных панелей, посвященных актуальным вопросам.

Отметим, что визит представителей "Metro İstanbul" в Баку длился два дня. За это время были обсуждены основные моменты соглашения, проделанная работа, предстоящие планы и задачи.

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