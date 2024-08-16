В Азербайджане изъяли более тонны контрабандных наркотиков

Правоохранительными органами выявлено 157 фактов контрабанды наркотических средств и психотропных веществ на территорию страны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете об итогах работы по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за январь-июль 2024 года.

По данным фактам из незаконного оборота изъято 1 тонна 524 кг наркотических средств и психотропных веществ общим весом 132,349 г, 13 568 таблеток метадона, 1470 сильнодействующих веществ.

В целом 135 выявленных преступлений совершены группой лиц, из незаконного оборота по этим фактам изъято 1 тонна 303 кг 877,511 г наркотических средств, психотропных веществ и 85 г сильнодействующих веществ.

Ранее судимыми лицами совершено 1780 преступных деяний, у них было изъято 1 тонна 344 кг 818,1 г различных видов наркотических средств и психотропных веществ.

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