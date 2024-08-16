Между Генпрокуратурой Азербайджана и Нахчыванским государственным университетом подписан меморандум

16 августа заместитель генерального прокурора Азербайджана Гейдар Мамедов и ректор Нахчыванского государственного университета (НГУ) Эльбрус Исаев от имени партнеров подписали меморандум о присоединении НГУ к проекту "Укрепление окружающей среды посредством просветительских и правоохранительных мер" (ECOLEAD).

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщили Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Было отмечено, что целью меморандума, первоначально подписанного 24 мая 2024 года между Генеральной прокуратурой, министерством экологии и природных ресурсов и Бакинским государственным университетом, является расследование неправомерных действий, совершенных против охраны окружающей среды, предотвращение правонарушений, допущенных в этой области, обмен накопленными знаниями и информацией, более оперативное и эффективное выполнение своих функций в пределах полномочий.

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