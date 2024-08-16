Вниманию метеочувствительных людей

Метеозависимым приготовиться: с вечера субботы и до конца воскресенья вновь ожидается магнитная буря. Тяжелее всего будет в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В ночь с субботы, 17 августа, на воскресенье, 18 августа, магнитная буря достигнет уровня G1 - самое слабое возмущение. После 12:00 магнитное поле начинает ослабевать, но, скорее всего, полностью придет в норму оно только к понедельнику. Хотя, вполне вероятно, что нам стоит ожидать новой магнитной бури на следующей неделе.

Особо чувствительные люди могут наблюдать в предстоящие выходные головные боли, небольшую слабость в теле, боль в суставах, бессонницу или, наоборот, повышенную сонливость. Стоит быть немного внимательнее к своему здоровью и тем, кто имеет проблемы с сердцем и кровообращением.

Отметим, что недавно на Солнце произошло пять величайших вспышек.

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