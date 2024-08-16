Масштабный пожар на складе одежды в Абшероне

Сегодня на горячую линию "112" МЧС поступил тревожный сигнал о пожаре на складе одежды в посёлке Гобу Абшеронского района. Пресс-служба ведомства оперативно сообщила, что на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы, передает Day.Az.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных, которые предприняли все необходимые меры в соответствии со сложившейся обстановкой, удалось быстро локализовать и потушить пожар. Огонь охватил площадь в 700 квадратных метров, однако героические усилия спасателей не позволили пламени распространиться.

В результате пожара никто не пострадал. Сам склад и находившиеся там мешки с одеждой удалось защитить от уничтожения огнём. Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС.

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