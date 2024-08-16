Успешно продолжается фестиваль "Yay Fest", объединяющий азербайджанскую молодежь.

Завершается лагерь V фестиваля, который начался в веселой, познавательной и динамичной атмосфере. В этом году "YayFest", в котором примут участие в общей сложности более 2000 молодых людей, проводится при поддержке Фонда молодежи Азербайджана, совместной организации Общественного объединения IDEA, председательства COP29, Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана, Союза волонтерских организаций Азербайджана, Общественного объединения молодежного движения "CAVAN" и Общественного объединения "Молодые волонтеры".

Главная цель Yay Fest", который проходит в формате палаточного лагеря, в соответствии с государственной молодежной политикой, заключается в предоставлении молодежи широких возможностей в различных сферах и содействии их развитию. Наряду с этим в обеспечении того, чтобы молодые люди проводили свой досуг эффективно и интересно и в поддержке общения молодых людей из разных регионов.

Особо отметим, учитывая важность объявления 2024 года в Азербайджанской Республике "Годом солидарности во имя "зеленого" мира" согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева и проведения в Азербайджане такого престижного мероприятия, как COP29, темы, выбранные в этом году в лагере, посвящены экологии, охране окружающей среды и COP29.

Стартовавший с 15 июля V лагерь "YayFest" был незабываемым, веселым, запоминающимся и познавательным для молодежи. В программе лагеря, которая включает в себя и Международный день молодежи, особое значение имело воспитание молодежи в духе патриотизма и мероприятия, способствующие его развитию.

Также в V лагере "YayFest" приняли участие молодые люди из братской Турции. Тренинги и интерактивные мероприятия, проводимые общественным объединением "IDEA" в рамках лагеря, способствовали повышению экологической осведомленности молодежи, а также ее ответственному подходу к экологической безопасности. Экологические игры на открытом воздухе, командная работа, хайкинг и развлекательные мероприятия подарили молодым людям интересный и познавательный опыт. Для молодежи каждый вечер организовывались концертные и развлекательные программы.

Также участники лагеря познакомились с молодежью братской Турции, сверстниками из разных регионов, завели новые дружеские отношения и еще раз осознали важность нетворкинга. Интересная и увлекательная программа, разработанная для молодежи, способствовала как эффективному проведению досуга, так и личному и профессиональному развитию.

Летний фестиваль "YayFest", наполненный молодежной энергией, богат возможностями обучения для создания веселой и динамичной среды для молодежи. Фестиваль, который проводится с 2019 года, продлится 2 месяца и будет состоять из серии лагерей, посвященных различным темам. Как и в предыдущие годы, в этом году планируется провести 8 последовательных тематических лагерей, соответствующих темам. Всего в этом фестивале планируется участие более 2000 молодых людей, а организаторами созданы все необходимые условия для участников лагеря.

Получить подробности о "YayFest" и шанс принять участие в этом грандиозном мероприятии, богатом интересными, веселыми программами, можно подписавшись на страницу "YayFest" в соцсети Instagram (www.instagram.com/yayfest.az/).

Присоединяйтесь к "YayFest", чтобы стать частью крупнейшего молодежного фестиваля страны, испытать его незабываемые моменты и насладиться веселым летним опытом!

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!