https://news.day.az/society/1682395.html Хорошая новость для отправляющихся в Агстафу на поезде
Хорошая новость для отправляющихся в Агстафу на поезде
Для обеспечения пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначило дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 20 и 21 августа.
Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО.
Согласно информации, дополнительно назначенные поезда отправятся 20 августа в 09:15 из Баку в Агстафу и 21 августа в 15:00 в обратном направлении.
Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ADY (www.ady.az) или через приложение "ADY Mobile".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре