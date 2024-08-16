Хорошая новость для отправляющихся в Агстафу на поезде

Для обеспечения пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначило дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 20 и 21 августа.

Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО.

Согласно информации, дополнительно назначенные поезда отправятся 20 августа в 09:15 из Баку в Агстафу и 21 августа в 15:00 в обратном направлении.

Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ADY (www.ady.az) или через приложение "ADY Mobile".

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