Делегация Азербайджана приняла участие в IX Каспийском медиафоруме в Астрахани

Азербайджанская делегация приняла участие в IX Каспийском медиафоруме, который проходит в городе Астрахань (Российская Федерация).

Как передает Day.Az, об этом сообщило Агентство развития медиа.

В рамках визита делегация посетила в парке, носящем имя общенационального лидера Гейдара Алиева, памятник великому лидеру, а также памятник "Вечный огонь славы" в Братском саду и возложила к ним цветы.

Основная цель мероприятия, проходящего на тему "Диалог культур как основа развития Каспийского региона", - создание единой медиасреды между Прикаспийскими странами, содействие искоренению дезинформации, а также взаимопониманию и сотрудничеству между различными культурами, существующими в регионе, путем развития платформы конструктивного диалога.

Выступивший на встрече руководителей делегаций, состоявшейся в рамках IX Каспийского медиафорума, заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Натиг Мамедли подчеркнул важную роль таких платформ в создании мостов культуры между народами и в обсуждении перспектив дальнейшего сотрудничества в медиасфере, а также отметил, что в цифровом веке на распространение дезинформации оказывает влияние искусственный интеллект, подчеркнул важность второго Шушинского глобального медиафорума на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией", организованного нашей страной, с точки зрения обсуждения эффективных методов борьбы в соответствующей сфере и укрепления международного сотрудничества.

Отметим, что IX Каспийский медиафорум продолжит свою работу пленарными заседаниями на следующий день.