В Хачмазе на мужчину и его сына совершено нападение
Около 2 часов ночи 17 августа в прокуратуру района поступила информация о гибели одного человека и ранении другого на территории Хачмазского района.
Как сообщили Day.Az в прокуратуре Хачмазского района, в ходе расследования были выявлены подозрения в том, что Шахрам Манафзаде 1990 года рождения умышленно убил несовершеннолетнего, нанеся ему ножевые ранения в ходе ссоры, возникшей между ними на территории села Тель, отцу погибшего, Нурлану Мамедрагимову он также нанес ножевые ранения.
По данному факту в прокуратуре Хачмазского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (умышленное убийство двух лиц) Уголовного кодекса. Шахрам Манафзаде задержан, расследование продолжается.
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