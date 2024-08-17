В Хачмазе на мужчину и его сына совершено нападение

Около 2 часов ночи 17 августа в прокуратуру района поступила информация о гибели одного человека и ранении другого на территории Хачмазского района.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Хачмазского района, в ходе расследования были выявлены подозрения в том, что Шахрам Манафзаде 1990 года рождения умышленно убил несовершеннолетнего, нанеся ему ножевые ранения в ходе ссоры, возникшей между ними на территории села Тель, отцу погибшего, Нурлану Мамедрагимову он также нанес ножевые ранения.

По данному факту в прокуратуре Хачмазского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 29, 120.2.7 (умышленное убийство двух лиц) Уголовного кодекса. Шахрам Манафзаде задержан, расследование продолжается.

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