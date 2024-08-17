Подразделения ПВО отразили атаку условного врага

В соответствии с планом подготовки на текущий год, с подразделениями ПВО проведены тактико-специальные учения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, в ходе учений боевые расчеты дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-300 "Фаворит", приведя технику в боевую готовность, совершили марш в позиционные районы, и выполнили задачи по передислокации на стартовые позиции, подготовке местности и маскировке.

В ходе учений были успешно выполнены задачи по противовоздушной обороне важных объектов и отражению ракетных ударов условного противника.

Основной целью учений является повышение теоретических знаний и практических навыков военнослужащих, а также поддержание высокого уровня боеспособности подразделений ПВО.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!