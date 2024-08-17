Запущен тарифный портал для участников COP29

Для делегаций, утвержденных Азербайджаном для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP) запущен тарифный портал http://cop29.services.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице COP29 в социальной сети X.

Отмечается, что портал был создан для упрощения услуг по логистике и планированию, предоставляемых делегациям во время COP29.

"Данный ресурс отличается удобным интерфейсом, позволяющим сравнивать варианты аренды мебели, аудиовизуального оборудования и услуг прямой трансляции, необходимых для мероприятия, а также более удобно и организованно проводить логистические операции",- говорится в публикации.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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