Раскрыта причина невозможности подачи воды в Баку
Причина того, что после полного завершения ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе Огуз-Габала-Баку вода в некоторые районы Баку не может подаваться в соответствии с графиком, заключается в том, что продолжается процесс заполнения магистральной линии.
Об этом в субботу Day.Az сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов при Агентстве государственных водных ресурсов Азербайджана.
Было отмечено, что в соответствии с техническими правилами идет процесс постепенного восстановления режима подачи воды.
"80 процентов территории уже обеспечено питьевой водой. После дневных часов вода также дойдет и до других районов", - говорится в сообщении cлужбы.
Отметим, что недавно сообщалось, что водопровод Огуз-Габала-Баку полностью заполнен, и вода поступает в Баку.
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