Раскрыта причина невозможности подачи воды в Баку

Причина того, что после полного завершения ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе Огуз-Габала-Баку вода в некоторые районы Баку не может подаваться в соответствии с графиком, заключается в том, что продолжается процесс заполнения магистральной линии.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов при Агентстве государственных водных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что в соответствии с техническими правилами идет процесс постепенного восстановления режима подачи воды.

"80 процентов территории уже обеспечено питьевой водой. После дневных часов вода также дойдет и до других районов", - говорится в сообщении cлужбы.

Отметим, что недавно сообщалось, что водопровод Огуз-Габала-Баку полностью заполнен, и вода поступает в Баку.

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