В Баку изъяты боеприпасы

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативным аппаратом Пенитенциарной службы Министерства юстиции совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел в Баку был обнаружен тайник с боеприпасами.

Как передает Day.Az, под мостом на проспекте Зии Буньядова в Наримановском районе столицы оперативники изъяли ручную гранату марки М-75, детонатор, 18 патронов калибра 7,62 мм и магазин для автомата. Боеприпасы, согласно данным следствия, принадлежали некоему Рзаеву Нурлану Алирза оглы. Ручная граната была обезврежена сотрудниками Службы спасения особого риска МЧС.

Правоохранительные органы продолжают расследование.

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