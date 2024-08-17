Какой будет погода в воскресенье?

Обнародована погода на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер в дневное время сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 28-33° тепла. В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 15-20 ° тепла.

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