https://news.day.az/society/1682521.html ДТП с летальным исходом в Баку
ДТП с летальным исходом в Баку
На территории Гарадагского района Баку произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az, автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу.
После этого еще 3 автомобиля врезались друг в друга. Сообщается, что в результате аварии погиб один человек.
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