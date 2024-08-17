ДТП с летальным исходом в Баку

На территории Гарадагского района Баку произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az, автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу.

После этого еще 3 автомобиля врезались друг в друга. Сообщается, что в результате аварии погиб один человек.

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