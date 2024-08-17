Восстановлена подача воды во все районы Баку

После завершения ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе Огуз-Габала-Баку полностью восстановлена подача воды в соответствии с графиком на территории.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов при Агентстве государственных водных ресурсов Азербайджана.

Отметим, что из-за ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе Огуз-Габала-Баку несколько дней испытывались проблемы с подачей воды на территорию города Баку.

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