https://news.day.az/society/1682526.html Восстановлена подача воды во все районы Баку
Восстановлена подача воды во все районы Баку
После завершения ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе Огуз-Габала-Баку полностью восстановлена подача воды в соответствии с графиком на территории.
Об этом в субботу Day.Az сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов при Агентстве государственных водных ресурсов Азербайджана.
Отметим, что из-за ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе Огуз-Габала-Баку несколько дней испытывались проблемы с подачей воды на территорию города Баку.
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