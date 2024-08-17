Температура морской воды на пляжах Абшерона

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 18 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем может быть пасмурно, северо-западный ветер сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 28-33° тепла. Атмосферное давление - 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 60-65, днем - 40-45 процентов.

Ожидаемые погодные условия на абшеронских пляжах: северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды составит 25-26° тепла на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) и 26-27° тепла - на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово).

В регионах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер - восточный. Температура воздуха - ночью 19-24°, днем 28-33°, в горах - ночью 10-15°, днем 15-20° тепла.

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