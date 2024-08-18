https://news.day.az/society/1682587.html ДТП с летальным исходом в Шамкире
ДТП с летальным исходом в Шамкире
В Шамкире произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az, на участке автодороги Баку-Газах, проходящем через территорию района, легковой автомобиль марки "ВАЗ" врезался сзади в стоявший на дороге автомобиль.
В результате аварии погибли 2 человека.
По факту проводится расследование.
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