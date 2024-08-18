В Агдаме уничтожено свыше тонны дикорастущей конопли

В Агдамском районе уничтожено свыше тонны дикорастущей конопли.

Об этом сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, сотрудники Агдамского районного отдела полиции провели мероприятия в рамках плана "Хаш-Хаш 2024".

В ходе мероприятий на территории освобожденных от оккупации сел Хачындербенд, Алимадатли и Алиагалы было собрано и сожжено 3 899 кустов дикорастущей конопли общим весом более одной тонны.

Ранее говорилось о том, что в Сиязанском районе арестован подозреваемый в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества.

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