https://news.day.az/society/1682622.html В Агдаме уничтожено свыше тонны дикорастущей конопли
В Агдаме уничтожено свыше тонны дикорастущей конопли
В Агдамском районе уничтожено свыше тонны дикорастущей конопли.
Об этом сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, сотрудники Агдамского районного отдела полиции провели мероприятия в рамках плана "Хаш-Хаш 2024".
В ходе мероприятий на территории освобожденных от оккупации сел Хачындербенд, Алимадатли и Алиагалы было собрано и сожжено 3 899 кустов дикорастущей конопли общим весом более одной тонны.
Ранее говорилось о том, что в Сиязанском районе арестован подозреваемый в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества.
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