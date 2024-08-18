https://news.day.az/society/1682639.html ДТП в Геранбое: есть пострадавшие
ДТП в Геранбое: есть пострадавшие
В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, авария зарегистрирована на трассе Геранбой- Горан.
Согласно информации, перед движущимся микроавтобусом Mercedes Vito выехал другой автомобиль.
В результате водитель микроавтобуса, потерял управление, и транспортное средство врезалось в дорожный знак.
Во время ДТП четыре человека получили различные телесные повреждения. Пострадавшим была оказана помощь, после чего их отпустили домой.
По данному факту проводится расследование.
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