https://news.day.az/society/1682642.html Пожар в жилом доме в Баку - есть погибший
Пожар в жилом доме в Баку - есть погибший
В Баку один человек скончался при пожаре в жилом доме.
Как передает МЧС, инцидент произошел в однокомнатной квартире на третьем этаже 3-этажного жилого дома в Наримановском районе столицы. На площади 12 м² сгорели горючие конструкции одной комнаты квартиры общей площадью 36 м², сообщает Day.Az.
Остальная часть квартиры была защищена от огня, возгорание было ликвидировано пожарными расчетами.
При разведке места инцидента было найдено и передано по назначению тело одного человека.
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