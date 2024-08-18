Пожар в жилом доме в Баку

В Баку один человек скончался при пожаре в жилом доме.

Как передает МЧС, инцидент произошел в однокомнатной квартире на третьем этаже 3-этажного жилого дома в Наримановском районе столицы. На площади 12 м² сгорели горючие конструкции одной комнаты квартиры общей площадью 36 м², сообщает Day.Az.

Остальная часть квартиры была защищена от огня, возгорание было ликвидировано пожарными расчетами.

При разведке места инцидента было найдено и передано по назначению тело одного человека.

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