https://news.day.az/society/1682658.html Илису с богатой и загадачной историей - ВИДЕО
Илису с богатой и загадачной историей - ВИДЕО
Село Илису в Гахском районе, окруженное со всех сторон горами и отвесными скалами, выделяется рядом особенностей в истории нашей страны и Южного Кавказа, передает Day.Az.
В Илису, расположенном на высоте 1400 м над уровнем моря, находится 13 исторических архитектурных памятников.
Два из них имеют государственное значение, а 11 - местное.
Подробнее - в репортаже Общественного телевидения (İTV):
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