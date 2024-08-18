Илису с богатой и загадачной историей

Село Илису в Гахском районе, окруженное со всех сторон горами и отвесными скалами, выделяется рядом особенностей в истории нашей страны и Южного Кавказа, передает Day.Az.

В Илису, расположенном на высоте 1400 м над уровнем моря, находится 13 исторических архитектурных памятников.

Два из них имеют государственное значение, а 11 - местное.

Подробнее - в репортаже Общественного телевидения (İTV):

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