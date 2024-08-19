В Баку и на Абшероне два дня не будет воды

Жители нескольких районов Баку и Абшеронского полуострова столкнутся с временными перебоями в водоснабжении из-за аварии на магистральном водопроводе Огуз-Габала-Баку.

Как сообщает Объединенная служба водоснабжения крупных городов, без воды останутся Ясамальский, Сабаильский, Насиминский, Бинагадинский, Сабунчинский, Хазарский, Сураханский, Пираллахинский районы Баку, а также поселок Рамана и весь Абшеронский район. Ремонтные бригады уже приступили к устранению последствий аварии, однако работы займут значительное время, передает Day.Az.

По прогнозам специалистов, ликвидация последствий аварии продлится до вечера 20 августа. Начиная с 21 августа водоснабжение должно быть восстановлено в прежнем режиме.

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