https://news.day.az/society/1682721.html В двух районах Баку не будет газа
В двух районах Баку не будет газа
В Сураханском и Бинагадинском районах Баку ожидаются временные перебои с подачей газа.
Как передает Day.Az, об этом проинформировало ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Сообщается, что 19 августа с 10:00 до завершения ремонтных работ будет приостановлено газоснабжение на улицах Малика Мустафаева, Парка и Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе, а также на участках 1-я, 2-я и 3-я Промысловая в Бинагадинском районе столицы.
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